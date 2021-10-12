В Китае в зоне стихийного бедствия оказались два миллиона человек: что случилось

В Китае в зоне стихийного бедствия оказались два миллиона человек: что случилось

Некоторые регионы страны накрыла непогода.

В Китае из-за непогоды два миллиона человек оказались в зоне стихийного бедствия.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 октября.

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От масштабного наводнения пострадала северная провинция Шаньси: 17 тысяч зданий обрушились в десятках городов и поселков. эвакуировать пришлось 120 тысяч человек. Спасателям мешают мощные ливни и штормы.

В то же время, южная часть страны страдает от последствий сильного тайфуна, который принес ливни. Чрезвычайные службы пока осуществили десятки вызовов, и остаются начеку. Синоптики обещают вскоре регионе новый удар стихии.

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Как сообщалось, из-за паводка в Таиланде под угрозой оказались древние храмы из списка ЮНЕСКО, что в популярном среди туристов городе Аюттхая. На их защиту отправили военных, обкладывают памятники мешками с песком.

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