Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 12 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 352 человека, 5 419 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 274 человека, а 123 230 человек вакцинировано против COVID-19. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 562 085 человек;

выздоровели — 2 297 899 человек;

летальных исходов — 59 052;

проведено ПЦР-тестов — 13 323 492.

С начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу — 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.

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