Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 12 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 352 человека, 5 419 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 274 человека, а 123 230 человек вакцинировано против COVID-19. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 562 085 человек;
- выздоровели — 2 297 899 человек;
- летальных исходов — 59 052;
- проведено ПЦР-тестов — 13 323 492.
С начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу — 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.