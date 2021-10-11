Курс доллара и евро на 12 октября

Стоимость доллара составляет 26,36 грн, а евро — 30,50 грн.
Во вторник, 12 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 12 октября:
- Доллар США — 26,36 грн (минус 1 коп)
- Евро — 30,50 грн (минус 3 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 11 октября:
- Доллар США — 26,3/26,4 грн.
- Евро — 30,3/30,6 грн.
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