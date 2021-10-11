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Курс доллара и евро на 12 октября

Курс доллара и евро на 12 октября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,36 грн, а евро — 30,50 грн.

Во вторник, 12 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 12 октября:

  • Доллар США — 26,36 грн (минус 1 коп)
  • Евро — 30,50 грн (минус 3 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 11 октября:

  • Доллар США — 26,3/26,4 грн.
  • Евро — 30,3/30,6 грн.

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