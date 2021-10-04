Обзор рынка новостроек: цены в крупных городах продолжают расти

Аналитики следят за статистикой в трех городах — Киеве, Одессе и Львове.

По состоянию на октябрь 2021 года, средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке составляет 33 тыс грн.

По данным статистики ЛУН, цены на первичное жилье в Украине продолжают расти.

Что с ценами

Согласно статистике, 1 октября средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве повысилась с 32 500 грн до 33 000 грн. После сентябрьского небольшого снижения в цене (в начале осени средняя цена за квадрат снизилась на 300 грн), во Львове цены выросли на 500 грн за квадрат — с 19 300 грн грн до 19 800 грн. А вот в Одессе наблюдается небольшое снижение средней цены на квадратный метр — с 21 500 грн до 21 300 грн.

Что в районах городов

Самым дорогим районом Киева остается Печерск. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 62 600 грн. Самым дешевым продолжает быть Деснянский район с 23 200 грн за квадрат. Примерно в это же цену дорогие (в среднем) квадратные метры в агломерации — 22 100 грн в Вышгороде, 23 000 грн в Вишневом. Самые дешевые квадраты пригорода — Белогородке с 15 100 грн за кв. м.

В Одессе самым дешевым районом остается Малиновский — 18 500 грн за кв м, самым дорогим Приморский — 30 800 грн за кв м.

Во Львове самые дорогие квадраты в центре города за метр в Галицком районе, просят в среднем 30 900 грн. Самое дешевое жилье в Шевченковском районе — 22 700 грн за квадрат.

Что по классам жилья

По состоянию на 1 октября эконом класс в Киеве в среднем стоит 22 300 грн за кв м, комфорт — 27 000 грн за кв м, бизнес — 49 400 грн за кв м, премиум — 76 900 грн за кв. м.

Во Львове цена за эконом класс в среднем составляет 16 000 грн за кв м, комфорт — 18600 грн за кв м, бизнес можно взять по цене киевского комфорта — 27 000 грн за кв м, премиум — 33 200 грн за кв м.

В Одессе квадратный метр в эконом в среднем стоит как и во Львове — 16 000 грн за кв м, комфорт — 19 200 грн за кв м, бизнес можно взять по цене киевского эконома — 23 800 грн за кв м, премиум — 38 600 грн за кв м.

Напомним, в Украине подорожали квартиры. Детальный обзор цен на вторичном рынке по городам — в материале ТСН.ua.

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