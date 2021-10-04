Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують зростати

Аналітики слідкують за статистикою у трьох містах - Києві, Одесі та Львові.

Станом на жовтень 2021 року, середня вартість квадратного метра у столичній новобудові складає 33 тис грн.

За даними статистики ЛУН Місто, ціни на первинне житло в Україні продовжують зростати.

Що з цінами

Згідно зі статистикою, станом на 1 жовтня середня ціна квадратного метра нового житла у Києві підвищилася від 32 500 грн до 33 000 грн. Після вересневого невеликого зниження у ціні (на початку осені середня ціна за квадрат знизилася на 300 грн), у Львові ціни виросли на 500 грн за квадрат – від 19 300 грн грн до 19 800 грн. А ось в Одесі спостерігається невелике зниження середньої ціни на квадратний метр – від 21 500 грн до 21 300 грн.

Що у районах міст

Найдорожчим районом Києва залишається Печерськ. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 62 600 грн. Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 23 200 грн за квадрат. Приблизно у цю ж ціну найдорожчі (в середньому) квадратні метри в агломерації – 22 100 грн у Вишгороді, 23 000 грн у Вишневому. Найдешевші квадрати передмістя – Білогородка із 15 100 грн за кв. м.

В Одесі найдешевшим районом залишається Малиновський – 18 500 грн за кв м, найдорожчим Приморський – 30 800 грн за кв м.

У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста: за метр у Галицькому районі просять в середньому 30 900 грн. Найдешевше житло у Шевченківському районі – 22 700 грн за квадрат.

Що по класах житла

Станом на 1 жовтня економ клас у Києві в середньому коштує 22 300 грн за кв м, комфорт – 27 000 грн за кв м, бізнес – 49 400 грн за кв м, преміум – 76 900 грн за кв. м.

У Львові ціна за економ клас в середньому складає 16 000 грн за кв м, комфорт – 18 600 грн за кв м, бізнес можна взяти за ціною київського комфорту – 27 000 грн за кв м, преміум – 33 200 грн за кв м.

В Одесі квадратний метр в економі в середньому коштує як і у Львові – 16 000 грн за кв м, комфорт – 19 200 грн за кв м, бізнес можна взяти за ціною київського економу – 23 800 грн за кв м, преміум – 38 600 грн за кв м.

Нагадаємо, в Україні здорожчали квартири. Детальний огляд цін на вторинному ринку за містами - у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Яким буде курс валют до кінця грудня : прогноз;

: прогноз; Зміни в Україні від 1 жовтня : як почнеться опалювальний сезон, що буде з тарифами та новими лікарняними;

: як почнеться опалювальний сезон, що буде з тарифами та новими лікарняними; Від 1 жовтня норматив довгострокової ліквідності NSFR становитиме 90%.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання