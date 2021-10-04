Яким буде курс валют до кінця грудня: прогноз

Послаблення курсу гривні можна очікувати у грудні. Можливі лише короткострокові коливання через зміни попиту і пропозиції.

За 2021 рік гривня зміцнилась до долара майже на 2 гривні - від 28,3 грн до 26,5 грн. А от послаблення курсу гривні можна очікувати в кінці грудня.

Про це розповів директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Що викликало такий тренд і чого чекати далі

Як зазначив економіст, по-перше, гривню підтримали сприятливі умови на зовнішніх ринках. Високі ціни на руду, метали та зернові позитивно вплинули на торговий баланс, що безпосередньо впливає на баланс попиту та пропозиції валюти.

Спеціаліст зазначив, що свою справу зробив і Національний банк: підвищення облікової ставки до 8,5%, відмова від активної підтримки банків коштами і зменшення викупу валюти посилило попит на гривню.

Що очікувати далі

На курс вже впливає два сильних та різнонаправлених фактори: експорт рекордного врожаю зернових і різке зростання цін на газ. На думку Вишлінського, якщо потреби "Нафтогазу" у валюті для закупки газу важко передбачити, то експорт та продаж експортної виручки буде відносно рівномірним.

"У цілому можна очікувати стабільний курс гривні із звичайним послабленням в кінці грудня. Можливі лише короткострокові коливання через зміни попиту і пропозиції", - вважає директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

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