Каким будет курс валют до конца декабря: прогноз

Ослабление курса гривны можно ожидать в декабре. Возможны лишь краткосрочные колебания из-за изменений спроса и предложения.

За 2021 год гривна укрепилась к доллару почти на 2 гривны — с 28,3 грн до 26,5 грн. А вот ослабление курса гривны можно ожидать в конце декабря.

Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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Что вызвало такой тренд и чего ждать дальше

Как акцентировал экономист, во-первых, гривну поддержали благоприятные условия на внешних рынках. Высокие цены на руду, металлы и зерновые положительно повлияли на торговый баланс, непосредственно влияет на баланс спроса и предложения валюты.

Специалист отметил, что свое дело сделал и Национальный банк: повышение учетной ставки до 8,5%, отказ от активной поддержки банков средствами и уменьшение выкупа валюты усилило спрос на гривну.

Что ждать дальше

На курс уже влияет два сильных и разнонаправленных фактора: экспорт рекордного урожая зерновых и резкий рост цен на газ. По мнению Вышлинского, если потребности "Нафтогаза" в валюте для закупки газа трудно предсказать, то экспорт и продажа экспортной выручки будет относительно равномерной.

"В целом можно ожидать стабильный курс гривны с обычным ослаблением в конце декабря. Возможны лишь краткосрочные колебания из-за изменений спроса и предложения", — считает директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

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