Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Карибах мощный пожар уничтожил две сотни домов

На Карибах мощный пожар уничтожил две сотни домов

Associated Press

Горело деревянное жилье.

Мощный пожар бушует на Карибах: огонь уничтожил две сотни домов на курортном острове Гуанаха в Гондурасе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 октября.

Четыре человека получили ожоги. Больше всего досталось прибрежным районам, где преимущественно деревянное жилье. Четыре сотни жителей бежали с острова на лодках. Некоторые остался, чтобы спасать свои дома самостоятельно, ведь пожарной службы там нет.

В конце концов огонь потушили военные, сбрасывая воду с самолета. Причину возгорания выясняют.

Новости мира: на Карибах пожар уничтожил 200 домов

Новости мира: на Карибах пожар уничтожил 200 домов

Как сообщалось, в Омане началась масштабное наводнение из-за мощного тропического циклона "Шахин". Погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Кроме того, один человек пропал без вести.

Следующая публикация