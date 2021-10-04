На Карибах мощный пожар уничтожил две сотни домов

Горело деревянное жилье.

Мощный пожар бушует на Карибах: огонь уничтожил две сотни домов на курортном острове Гуанаха в Гондурасе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 октября.

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Четыре человека получили ожоги. Больше всего досталось прибрежным районам, где преимущественно деревянное жилье. Четыре сотни жителей бежали с острова на лодках. Некоторые остался, чтобы спасать свои дома самостоятельно, ведь пожарной службы там нет.

В конце концов огонь потушили военные, сбрасывая воду с самолета. Причину возгорания выясняют.

Новости мира: на Карибах пожар уничтожил 200 домов

Как сообщалось, в Омане началась масштабное наводнение из-за мощного тропического циклона "Шахин". Погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Кроме того, один человек пропал без вести.

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