На юге Турции вспыхнули новые пожары

Пламя локализовали.
Лесные пожары вновь вспыхнули на юге Турции: самые вируют в курортной провинции Мугла.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 сентября.
Пожарным понадобилось 10 часов, чтобы локализовать пламя. В общем накануне зафиксировали восемь ячеек возгораний. Местные спасатели уверяют, все они под контролем.
Турция этим летом страдала от рекордных лесных пожаров: огонь уничтожил почти 160 000 гектаров леса. С десяток стран помогали Турции справиться со стихийным бедствием. Украина одной из первых отправила своих спасателей и технику.
Турецкие правоохранители предполагают, что часть пожаров могла возникнуть в результате умышленного поджога. Расследование еще продолжается.
Как сообщалось, на Канарах никак не успокоится вулкана Кумбре-Вьеха: в нем открылась новая трещина, откуда вытекает еще больше лавы. Потоки лавы уже выжгли более двухсот гектаров на острове Ла Пальма. С трехкилометровой зоны вокруг горы эвакуировали всех жителей. Разрушены полтысячи домов.