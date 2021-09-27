На юге Турции вспыхнули новые пожары

Пламя локализовали.

Лесные пожары вновь вспыхнули на юге Турции: самые вируют в курортной провинции Мугла.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 сентября.

Пожарным понадобилось 10 часов, чтобы локализовать пламя. В общем накануне зафиксировали восемь ячеек возгораний. Местные спасатели уверяют, все они под контролем.

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Турция этим летом страдала от рекордных лесных пожаров: огонь уничтожил почти 160 000 гектаров леса. С десяток стран помогали Турции справиться со стихийным бедствием. Украина одной из первых отправила своих спасателей и технику.

Турецкие правоохранители предполагают, что часть пожаров могла возникнуть в результате умышленного поджога. Расследование еще продолжается.

Новости мира: на юге Турции снова вспыхнули лесные пожары

Как сообщалось, на Канарах никак не успокоится вулкана Кумбре-Вьеха: в нем открылась новая трещина, откуда вытекает еще больше лавы. Потоки лавы уже выжгли более двухсот гектаров на острове Ла Пальма. С трехкилометровой зоны вокруг горы эвакуировали всех жителей. Разрушены полтысячи домов.

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