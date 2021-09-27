На півдні Туреччини спалахнули нові пожежі

Полум'я локалізували.
Лісові пожежі знову спалахнули на півдні Туреччини: найбільші вируют у курортній провінції Мугла.
ПРо це розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.
Пожежникам знадобилося десять годин, аби локалізувати полум’я. Загалом напередодні зафіксували вісім осередків займань. Тамтешні рятувальники запевняють, усі вони під контролем.
Туреччина цього літа потерпала від рекордних лісових пожеж: вогонь знищив майже 160 тисяч гектарів лісу. З десяток країн допомагали Туреччині впоратися зі стихійним лихом. Україна однією з перших відправила своїх рятувальників і техніку.
Турецькі правоохоронці припускають, що частина пожеж могла виникнути внаслідок зумисного підпалу. Розслідування досі триває.
Як повідомлялося, на Канарах не заспоїться вулкану Кумбре-В'єха: у ньому відкрилася нова тріщина, звідки витікає ще більше лави. Потоки лави уже випалили понад дві сотні гектарів на острові Ла Пальма. З трикілометрової зони довкола гори евакуювали усіх мешканців. Зруйновано пів тисячі будинків.