На півдні Туреччини спалахнули нові пожежі

Полум'я локалізували.

Лісові пожежі знову спалахнули на півдні Туреччини: найбільші вируют у курортній провінції Мугла.

ПРо це розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.

Пожежникам знадобилося десять годин, аби локалізувати полум’я. Загалом напередодні зафіксували вісім осередків займань. Тамтешні рятувальники запевняють, усі вони під контролем.

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Туреччина цього літа потерпала від рекордних лісових пожеж: вогонь знищив майже 160 тисяч гектарів лісу. З десяток країн допомагали Туреччині впоратися зі стихійним лихом. Україна однією з перших відправила своїх рятувальників і техніку.

Турецькі правоохоронці припускають, що частина пожеж могла виникнути внаслідок зумисного підпалу. Розслідування досі триває.

Новини світу: на півдні Туреччини знову спалахнули лісові пожежі

Як повідомлялося, на Канарах не заспоїться вулкану Кумбре-В'єха: у ньому відкрилася нова тріщина, звідки витікає ще більше лави. Потоки лави уже випалили понад дві сотні гектарів на острові Ла Пальма. З трикілометрової зони довкола гори евакуювали усіх мешканців. Зруйновано пів тисячі будинків.

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