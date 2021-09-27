У Києві запустили приймання кросівок на перероблення

Ініціативу запустив український бренд одягу разом з проєктом з перероблення.

Якщо ви з Києва і маєте старі кросівки, які хочете викинути – зачекайте. У столиці запустили приймання кросівок на переробку. Ініціативу запустив український бренд одягу разом з проєктом з перероблення.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 27 вересня.

Поруч з магазином бренду встановили спеціальні контейнери для збору. Зібрані кросівки розшматують на невеличкі частини і з них створять нові пари. Новостворене взуття ж розіграють серед тих, хто пожертвував стару пару.

Чому ця маленька ініціатива важлива? Тому що сучасні кросівки виробляють з різних матеріалів. Навіть в одній парі це може бути котон, резина, пластик, шкіра. І кожна така пара на смітнику може розкладатись до сотні років! Тож, можливо, ініціатива київського бренду надихне на подібне і в інших містах.

У столиці запустили приймання кросівок на перероблення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання