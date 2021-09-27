В Киеве запустили прием кроссовок на переработку

Инициативу запустил украинский бренд одежды вместе с проектом по переработке.

Если вы из Киева и у вас есть старые кроссовки, которые хотите выбросить — подождите. В столице запустили прием кроссовок на переработку. Инициативу запустил украинский бренд одежды вместе с проектом по переработке.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1 + 1" за 27 сентября.

Рядом с магазином бренда установили специальные контейнеры для сбора. Собранные кроссовки разорвут на небольшие части и из них создадут новые пары. Новую обувь разыграют среди тех, кто пожертвовал старую пару.

Почему эта маленькая инициатива важна? Потому что современные кроссовки производят из различных материалов. Даже в одной паре это может быть коттон, резина, пластик, кожа. И каждая такая пара на помойке может разлагаться до сотни лет! Поэтому, возможно, инициатива киевского бренда вдохновит на подобное и в других городах.

В столице запустили прием кроссовок на переработку

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