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Курс долара і євро на 12 жовтня

Курс долара і євро на 12 жовтня

УНІАН

Вартість долара становить 26,36 грн, а євро – 30,50 грн.

У вівторок, 12 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 12 жовтня:

  • Долар США – 26,36 грн (мінус 1 коп)
  • Євро – 30,50 грн (мінус 3 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 11 жовтня:

  • Долар США – 26,3/26,4 грн.
  • Євро – 30,3/30,6 грн.

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