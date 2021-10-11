Курс долара і євро на 12 жовтня

Вартість долара становить 26,36 грн, а євро – 30,50 грн.
У вівторок, 12 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 12 жовтня:
- Долар США – 26,36 грн (мінус 1 коп)
- Євро – 30,50 грн (мінус 3 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 11 жовтня:
- Долар США – 26,3/26,4 грн.
- Євро – 30,3/30,6 грн.
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