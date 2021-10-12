Курс долара і євро на 13 жовтня

Курс долара і євро на 13 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,4 грн.

У середу, 13 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 13 жовтня:

Долар США – 26,34 грн (мінус 2 коп.).

Євро – 30,42 грн (мінус 8 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 12 жовтня:

Долар США – 26,30/26,45 грн.

Євро – 30,30/30,60 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання