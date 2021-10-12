Курс доллара и евро на 13 октября

Курс доллара и евро на 13 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,4 грн.

В среду, 13 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 13 октября:

Доллар США — 26,34 грн (минус 2 коп.).

Евро — 30,42 грн (минус 8 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 12 октября:

Доллар США — 26,30/26,45 грн.

Евро — 30,30/30,60 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку