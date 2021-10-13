Курс доллара и евро на 18 октября

Курс доллара и евро на 18 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,4 грн.

В понедельник, 18 октября, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 18 октября:

Доллар США — 26,34 грн (без изменений).

Евро — 30,44 грн (плюс 2 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 13 октября:

Доллар США — 26,30/26,45 грн.

Евро — 30,25/30,55 грн.

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