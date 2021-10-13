В Украине вырастет налог на недвижимость: чем придется больше платить

В Украине вырастет налог на недвижимость: чем придется больше платить

Налог увеличат на 20%.

В Украине со следующего года налог на недвижимость увеличится на 20%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В правительстве разъяснили, что это произойдет из-за повышения размера минимальной заработной платы, к которому привязан налог. В 2021 году его рассчитывали по зарплате в 4723 гривен. Впрочем, от 2022-го — за основу возьмут шесть тысяч гривен.

Максимальная ставка налога составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. Поэтому со следующего года владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров будут платить более 90 гривен за каждый лишний.

Как сообщалось, ля владельцев старых автомобилей могут ввести новый налог — утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции,

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