В Україні зросте податок на нерухомість: чому доведеться більше платити

В Україні зросте податок на нерухомість: чому доведеться більше платити

Податок збільшать на 20%.

В Україні від наступного року податок на нерухомість збільшиться на 20%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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В уряді роз’яснили, що це станеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати, до якого прив’язаний податок. В 2021 році його розраховували із зарплати у 4 723 гривні. Утім, від 2022го - за основу візьмуть шість тисяч гривень.

Максимальна ставка податку становить півтора відсотки від мінімальної зарплати за кожен надлишковий квадратний метр. Відтак від наступного року власники квартир площею більше 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів будуть сплачувати понад 90 гривень за кожен зайвий.

Як повідомлялося, ля власників старих автомобілів можуть ввести новий податок - утилізаційний збір.З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції,

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