Курс доллара и евро на 19 октября

Курс доллара и евро на 19 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.

Во вторник, 19 октября, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 19 октября:

Доллар США — 26,33 грн (минус 1 коп.).

Евро — 30,56 грн (плюс 12 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 18 октября:

Доллар США — 26,30/26,45 грн.

Евро — 30,25/30,60 грн.

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