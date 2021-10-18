Курс доллара и евро на 19 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.
Во вторник, 19 октября, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 19 октября:
- Доллар США — 26,33 грн (минус 1 коп.).
- Евро — 30,56 грн (плюс 12 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 18 октября:
- Доллар США — 26,30/26,45 грн.
- Евро — 30,25/30,60 грн.
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