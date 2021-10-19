Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не простят измену

На самый распространенный вопрос, который люди задают друг другу: "Чего ты никогда не смог бы простить?", существует не менее распространенный ответ: "Предательство".

Тем не менее для одних – это просто слова, а другие – действительно навсегда вычеркнут из жизни человека, который их предал. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не простят измену.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы при большом количестве положительных качеств характера на редкость злопамятны, поэтому никогда и ничего не забывают – особенно плохое. Даже если они пообещают, что простят и забудут измену, это не значит, что так и будет на самом деле – представители знака не властны над собой. Они все равно будут "переваривать" в душе все детали случившегося и напоминать о них любимому человеку, превращая его жизнь в ад – им лучше не изменять.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – знак чувственный и влюбчивый, при этом они редкостные собственники, поэтому никогда не отдадут то, что им принадлежит, включая людей, которых они любят. Если же близкий человек все же вырвется из их власти и изменит им, представители знака придут в ярость, что может показаться самой страшной их реакцией, но это не так. Впоследствии, успокоившись, представители знака поймут, что никогда не смогут простить предательство, и, как бы сильно ни любили, отвернутся от предмета своей страсти.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, узнав, что любимый человек им не верен, не станут устраивать истерики и бить посуду – такое поведение им не свойственно – как правило, все свои трагедии они переживают глубоко в душе, не давая страстям вырваться на поверхность. Но это не значит, что они не переживают – в глубине души у них бушуют настоящие бури, которые оставляют серьезные зарубки на сердце – из-за этого они и не прощают измену: им проще расстаться с неверным партнером вместо того, чтобы испытывать боль, находясь радом с ним.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку