Астрологический прогноз на 19 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

АКакие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: любые начатые в этот день дела обречены на успех, так что пришло время воплотить в жизнь то, что было отложено несколько лет назад. Можно заключать сделки и подписывать соглашения, играть в азартные игры и покупать лотерейные билеты.

Символ дня: труба.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: нейтральный день, который не располагает к особой активности, но и без дела сидеть не велит.

Число дня: 5

Цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.

Камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни этого дня пройдут быстро, поэтому беспокоиться на их счет не стоит.

Слова дня: стремительность, упорство и настойчивость.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: обязательно нужно посетить родственников, особенно – пожилых людей.

Мистика дня: можно проводить спиритические сеансы, а вот от гадания и магии лучше отказаться.

Табу дня: не стоит чрезмерно напрягать зрение во время чтения и работы на компьютере.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные, но при этом спокойные и усидчивые люди, которым показано заниматься рутинной и монотонной работой. Из них получаются хорошие учителя и психологи.

Прогнозы на неделю:

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