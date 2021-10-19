Астрологічний прогноз на 19 жовтня

Астрологічний прогноз

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: будь-які розпочаті цього дня справи приречені на успіх, так що прийшов час втілити в життя те, що було відкладено кілька років тому. Можна укладати і підписувати угоди, грати в азартні ігри і купувати лотерейні квитки.

Символ дня: труба.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: нейтральний день, який не спонукає до особливої активності, але й без діла сидіти не дає.

Число дня: 5

Колір дня: ліловий, бузковий, фіолетовий.

Камені дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби цього дня пройдуть швидко, тому турбуватися на їх рахунок не варто.

Слова дня: стрімкість, завзятість і наполегливість.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: обов'язково потрібно відвідати родичів, особливо — людей похилого віку.

Містика дня: можна проводити спіритичні сеанси, а ось від ворожіння і магії краще відмовитися.

Табу дня: не варто надмірно напружувати зір під час читання і роботи на комп'ютері.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються активні, але спокійні і терплячі люди, яким показано займатися рутинною і монотонною роботою. З них виходять хороші вчителі і психологи.

Прогнози на тиждень:

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