Астрологічний прогноз на 19 жовтня

Астрологічний прогноз
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: будь-які розпочаті цього дня справи приречені на успіх, так що прийшов час втілити в життя те, що було відкладено кілька років тому. Можна укладати і підписувати угоди, грати в азартні ігри і купувати лотерейні квитки.
Символ дня: труба.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: нейтральний день, який не спонукає до особливої активності, але й без діла сидіти не дає.
Число дня: 5
Колір дня: ліловий, бузковий, фіолетовий.
Камені дня: сапфір, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.
Хвороби дня: хвороби цього дня пройдуть швидко, тому турбуватися на їх рахунок не варто.
Слова дня: стрімкість, завзятість і наполегливість.
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і стосунки дня: обов'язково потрібно відвідати родичів, особливо — людей похилого віку.
Містика дня: можна проводити спіритичні сеанси, а ось від ворожіння і магії краще відмовитися.
Табу дня: не варто надмірно напружувати зір під час читання і роботи на комп'ютері.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються активні, але спокійні і терплячі люди, яким показано займатися рутинною і монотонною роботою. З них виходять хороші вчителі і психологи.
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