США схвалять "змішування і поєднання" бустерних COVID-вакцин - NYT

Повністю вакциновані американці зможуть отримати третє щеплення від коронавірусу препаратом іншого виробника.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) планує схвалити підхід "змішування і поєднання" у щепленні бустерними дозами вакцини від COVID-19.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The New York Times.

Зазначається, що експерти дозволять повністю вакцинованим американцям отримати третє щеплення від коронавірусу препаратом іншого виробника.

Минулого тижня консультативна група FDA представила дослідження Національного інституту охорони здоров'я США, яке показало, що реципієнти Johnson & Johnson можуть отримати більше користі від ревакцинації розробкою Moderna чи Pfizer-BioNTech.

Так, у пацієнтів, які раніше отримали щеплення однодозовою вакциною від Johnson & Johnson, після бустерного уколу Moderna рівень антитіл за 15 днів збільшився в 76 разів, тоді як після повторної вакцинації J&J - в чотири рази.

Водночас експерти підкреслюють, що нові дані ґрунтуються на невеликих групах добровольців і короткострокових результатах.

Минулого місяця експерти США рекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Очікується, що до вечора середи FDA також схвалить ревакцинацію препаратами Moderna і Johnson & Johnson. Згодом це питання розглянуть Центри з контролю і профілактики захворювань США, і вже до кінця тижня ще десятки мільйонів американців матимуть право на додаткові щеплення.

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