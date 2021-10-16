Більше всього, що буде: Ляшко про бустерне вакцинування від коронавірусу

Більше всього, що буде: Ляшко про бустерне вакцинування від коронавірусу

Міністр вкотре закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

В Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове, третя доза) вакцинування від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не на тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", – сказав очільник МОЗ та вкотре закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

Записатися на вакцинацію від коронавірусу вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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