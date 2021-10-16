Як правильно мити руки: практичні поради 

Процедура допоможе зменшити ризики захворювання.
Регулярне миття рук - один з найкращих способів видалити мікроби та уникнути захворювань. Незалежно від того, перебуваєте ви вдома, на роботі, в громадських місцях чи подорожуєте.
Мити руки потрібно проточною водою з милом – це найефективніший спосіб. Так ми фізично змиваємо бруд і віруси. Краще обирати рідке мило, особливо в публічних місцях чи в офісі. Тверде мило допускається вдома, де ним користується обмежена кількість людей.
Як робити це правильно
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Зволожуємо руки водою
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Беремо достатню кількість мила
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Тремо долоні одна об одну, а також з тильного боку, між пальцями та поверхню долоні
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Змиваємо руки проточною теплою водою
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Витираємо руки одноразовою серветкою чи паперовим рушником
Мити руки потрібно хоча б п’ять разів на день, але кількість залежить від сфери діяльності людини та її звичок. прогулянок. Це базові правила гігієни.
Коли мити руки
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До, під час та після приготування їжі
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Перед вживанням їжі
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До і після догляду за тим, хто вдома хворіє
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До та після обробки порізу або рани
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Після користування туалетом
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Після зміни підгузників або догляду за дитиною, яка відвідувала туалет
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Після дотику до тварини, корму для тварин або відходів тваринного походження
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Після роботи з кормами для домашніх тварин або ласощами для домашніх тварин
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Після торкання до сміття