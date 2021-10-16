Як правильно мити руки: практичні поради 

Процедура допоможе зменшити ризики захворювання.

Регулярне миття рук - один з найкращих способів видалити мікроби та уникнути захворювань. Незалежно від того, перебуваєте ви вдома, на роботі, в громадських місцях чи подорожуєте.

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Мити руки потрібно проточною водою з милом – це найефективніший спосіб. Так ми фізично змиваємо бруд і віруси. Краще обирати рідке мило, особливо в публічних місцях чи в офісі. Тверде мило допускається вдома, де ним користується обмежена кількість людей.

Як робити це правильно

Зволожуємо руки водою

Беремо достатню кількість мила

Тремо долоні одна об одну, а також з тильного боку, між пальцями та поверхню долоні

Змиваємо руки проточною теплою водою

Витираємо руки одноразовою серветкою чи паперовим рушником

Мити руки потрібно хоча б п’ять разів на день, але кількість залежить від сфери діяльності людини та її звичок. прогулянок. Це базові правила гігієни.

Коли мити руки

До, під час та після приготування їжі

Перед вживанням їжі

До і після догляду за тим, хто вдома хворіє

До та після обробки порізу або рани

Після користування туалетом

Після зміни підгузників або догляду за дитиною, яка відвідувала туалет

Після дотику до тварини, корму для тварин або відходів тваринного походження

Після роботи з кормами для домашніх тварин або ласощами для домашніх тварин

Після торкання до сміття

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