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Як правильно мити руки: практичні поради 

Як правильно мити руки: практичні поради 

pixabay.com

Процедура допоможе зменшити ризики захворювання.

Регулярне миття рук - один з найкращих способів видалити мікроби та уникнути захворювань. Незалежно від того, перебуваєте ви вдома, на роботі, в громадських місцях чи подорожуєте.

Мити руки потрібно проточною водою з милом – це найефективніший спосіб. Так ми фізично змиваємо бруд і віруси. Краще обирати рідке мило, особливо в публічних місцях чи в офісі. Тверде мило допускається вдома, де ним користується обмежена кількість людей.

Як робити це правильно

  • Зволожуємо руки водою

  • Беремо достатню кількість мила

  • Тремо долоні одна об одну, а також з тильного боку, між пальцями та поверхню долоні

  • Змиваємо руки проточною теплою водою

  • Витираємо руки одноразовою серветкою чи паперовим рушником

Мити руки потрібно хоча б п’ять разів на день, але кількість залежить від сфери діяльності людини та її звичок.  прогулянок. Це базові правила гігієни. 

Коли мити руки

  • До, під час та після приготування їжі

  • Перед вживанням їжі

  • До і після догляду за тим, хто вдома хворіє

  • До та після обробки порізу або рани

  • Після користування туалетом

  • Після зміни підгузників або догляду за дитиною, яка відвідувала туалет

  • Після дотику до тварини, корму для тварин або відходів тваринного походження

  • Після роботи з кормами для домашніх тварин або ласощами для домашніх тварин

  • Після торкання до сміття

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