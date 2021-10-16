Вероятнее всего, будет: Ляшко о бустерном вакцинировании от коронавируса

Вероятнее всего, будет: Ляшко о бустерном вакцинировании от коронавируса

Министр в очередной раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

В Украине вероятнее всего будет бустерное (дополнительное, третья доза) вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вероятнее всего, будет. Но неизвестно, бустерное или повторно двойное вакцинирование. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения", — сказал глава Минздрава и еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

Записаться на вакцинацию от коронавируса уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава — 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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