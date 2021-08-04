Астролог назвал самые эгоистичные знаки Зодиака

Еще совсем недавно – каких-то пару десятков лет назад, что в масштабах истории считается мгновением, слово "эгоист" считалось оскорбительным.

Сегодня психологи уверены: эгоизм – разумеется, в небольших количествах – полезен как для самого человека, так и для окружающих его людей. Астролог Людмила Булгакова назвала самые эгоистичные знаки Зодиака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как и их тотем, который считается царем природы, обожают быть в центре внимания. Они ни минуты не сомневаются в том, что все лучшее должно доставаться только им, и не стесняются говорить об этом окружающим. Всему виной то, что представители этого знака не в состоянии воспринимать себя адекватно – они действительно уверены, что лучше всех. И горе тем, кто позволит себе усомниться в этом – Львы в таком случае не постесняются, что называется, "показать зубы".

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы уверены, что весь мир принадлежит им уже по праву рождения – разве можно найти таких же умных и благородных людей, как они? Поставив перед собой цель, представители знака могут идти напролом, используя при этом любые – даже недозволенные – средства, поскольку считают, что им, в отличие от других, дозволено абсолютно все. Впрочем, что уж тут говорить о методах борьбы за место под солнцем, если – на их взгляд – они на этой планете самые главные.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб – во всяком случае, на первый взгляд – трудно назвать эгоистами, а все потому, что они умеют скрывать присущие им негативные качества, и это – в том числе. Люди, окружающие представителей знака, могут и не догадываться о том, что те действуют – и используют их – в своих интересах, но суть дела от этого не меняется. Они даже могут сделать вид, что озабочены чужим благополучием и делает все возможное, чтобы его повысить, на самом деле они преследуют только свои интересы.

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