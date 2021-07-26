Астролог назвал самые взрывоопасные знаки Зодиака

Они могут вспылить на ровном месте, устроив скандал из любого пустяка.

У каждого из нас наверняка есть знакомые, от которых лучше держаться подальше, потому что их поведение непредсказуемо: сейчас они спокойны и уравновешены, а уже через минуту могут рвать и метать. Астролог Людмила Булгакова назвала самые взрывоопасные знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вспыхивают мгновенно и "горят" синим пламенем – близко подходить к ним в это время категорически не рекомендуется, могут ненароком и покалечить. Скандалят представители этого знака умело и с удовольствием, мало кто может сравниться с ними в этом "таланте". Правда, этот недостаток компенсируется кратковременностью вспышек буйства представителей знака: резко впав в безумство и неистовство, они также быстро успокаиваются и искренне удивляются тому, что окружающие продолжают от них шарахаться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи обычно производят впечатление людей милых, а если и неуравновешенных, то самую малость – как правило, окружающим кажется, что это небольшая и простительная слабость. Но так происходит ровно до тех пор, пока они не станут свидетелем вспышки ярости представителей знака. Отличительной чертой скандалов, которые они устраивают, является непредсказуемость: никто, включая самих Водолеев, не знает, когда их накроет буйство и что станет для него поводом и причиной.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы на первый – да и на второй – взгляд кажутся людьми спокойными и уравновешенными, но стоит им выйти из себя, как они превращаются в разъяренных слонов, которые начинают топтать – иногда в буквальном смысле слова – все, что находится у них на пути. Главное, вовремя отскочить в сторону, иначе можно всерьез пострадать. Успокоить представителей знака бывает непросто, они еще долго злятся и мстят своим обидчикам.

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