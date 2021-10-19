Курс доллара и евро на 20 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.
В среду, 20 октября, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 20 октября:
- Доллар США — 26,27 грн (минус 6 коп.).
- Евро — 30,60 грн (плюс 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 19 октября:
- Доллар США — 26,25/26,40 грн.
- Евро — 30,35/30,70 грн.
Читайте также:
- Правительство и МВФ договорились о первом пересмотре общей программы stand-by: что это значит.
- Переговоры с МВФ завершились: Украина может рассчитывать на 700 млн долларов кредита.
- Какими будут курс доллара и уровень инфляции в Украине: прогноз американского холдинга на 2022 год.