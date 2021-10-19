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Курс доллара и евро на 20 октября

Курс доллара и евро на 20 октября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.

В среду, 20 октября, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 20 октября:

  • Доллар США — 26,27 грн (минус 6 коп.).
  • Евро — 30,60 грн (плюс 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 19 октября:

  • Доллар США — 26,25/26,40 грн.
  • Евро — 30,35/30,70 грн.

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