Курс долара і євро на 20 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,6 грн.
У середу, 20 жовтня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 20 жовтня:
- Долар США – 26,27 грн (мінус 6 коп.).
- Євро – 30,60 грн (плюс 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 19 жовтня:
- Долар США – 26,25/26,40 грн.
- Євро – 30,35/30,70 грн.
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