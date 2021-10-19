Курс долара і євро на 20 жовтня

Курс долара і євро на 20 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,6 грн.

У середу, 20 жовтня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 20 жовтня:

Долар США – 26,27 грн (мінус 6 коп.).

Євро – 30,60 грн (плюс 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 19 жовтня:

Долар США – 26,25/26,40 грн.

Євро – 30,35/30,70 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання