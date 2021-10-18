Уряд та МВФ домовились про перший перегляд спільної програми stand-by: що це означає

Уряд та МВФ домовились про перший перегляд спільної програми stand-by: що це означає

Згідно з результатами домовленостей, Україна зможе отримати близько $700 млн.

Уряд та МВФ досягли на робочому рівні домовленості про перший перегляд спільної програми stand-by.

Про це у понеділок, 18 жовтня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Оцінка МВФ демонструє, що Україна активно впроваджує реформи для розбудови сучасної держави з розвиненою ринковою економікою", - зазначив він.

За словами голови Національного банку Кирила Шевченка, під час роботи Місії було проведено плідні зустрічі та визначено, зокрема, пріоритетні напрями подальших реформ у фінансовому секторі. Вони насамперед стосуються посилення корпоративного управління Національного банку, продовження реформування державного банківського сектору, зменшення витрат держави на збанкрутілі банки, зниження рівня непрацюючих кредитів у системі, посилення нагляду та регулювання небанківського фінансового сектору тощо.

Крім того, у фокусі переговорів були питання монетарної політики за режиму інфляційного таргетування, зокрема дії НБУ з повернення інфляції до цілі 5% на горизонті політики та утримання її на цьому рівні, а також питання щодо згортання антикризових заходів із підтримання ліквідності банківської системи.

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Також, за словами Шевченка, під час роботи Місії обговорювався, зокрема, стан виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику (Меморандум - Ред.), передусім тих, що стосуються структурних "маяків", кількісних критеріїв ефективності та індикативних цілей.

"Нагадаю, що за Національним банком України Меморандумом було закріплено два структурні "маяки", які вже виконано. Перший – щодо затвердження планів скорочення NPLs державних банків. Другий – щодо прийняття змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність", який наблизив українське банківське законодавство до стандартів ЄС", - зазначив Шевченко.

За словами голови Нацбанку, досягнення згоди за головними напрямами реалізації реформ – це дуже важливий крок для України.

"Рухаємося далі за програмою та фокусуємо наші зусилля на реалізації досягнутих домовленостей", – резюмував він.

Нагадаємо:

Наразі між МВФ і Україною діє програма фінансування Stand-By на суму близько $5 мільярдів, підписана в червні минулого року. Київ одразу отримав перший транш в сумі близько $2,1 млрд.

підписана в червні минулого року. Попри оптимістичні запевнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який прогнозував цього року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до минулорічного показника 4%, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) опублікували більш песимістичний прогноз. ВВП України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі.

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