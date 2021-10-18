Уряд та МВФ домовились про перший перегляд спільної програми stand-by: що це означає

Згідно з результатами домовленостей, Україна зможе отримати близько $700 млн.
Уряд та МВФ досягли на робочому рівні домовленості про перший перегляд спільної програми stand-by.
Про це у понеділок, 18 жовтня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Оцінка МВФ демонструє, що Україна активно впроваджує реформи для розбудови сучасної держави з розвиненою ринковою економікою", - зазначив він.
За словами голови Національного банку Кирила Шевченка, під час роботи Місії було проведено плідні зустрічі та визначено, зокрема, пріоритетні напрями подальших реформ у фінансовому секторі. Вони насамперед стосуються посилення корпоративного управління Національного банку, продовження реформування державного банківського сектору, зменшення витрат держави на збанкрутілі банки, зниження рівня непрацюючих кредитів у системі, посилення нагляду та регулювання небанківського фінансового сектору тощо.
Крім того, у фокусі переговорів були питання монетарної політики за режиму інфляційного таргетування, зокрема дії НБУ з повернення інфляції до цілі 5% на горизонті політики та утримання її на цьому рівні, а також питання щодо згортання антикризових заходів із підтримання ліквідності банківської системи.
Також, за словами Шевченка, під час роботи Місії обговорювався, зокрема, стан виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику (Меморандум - Ред.), передусім тих, що стосуються структурних "маяків", кількісних критеріїв ефективності та індикативних цілей.
"Нагадаю, що за Національним банком України Меморандумом було закріплено два структурні "маяки", які вже виконано. Перший – щодо затвердження планів скорочення NPLs державних банків. Другий – щодо прийняття змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність", який наблизив українське банківське законодавство до стандартів ЄС", - зазначив Шевченко.
За словами голови Нацбанку, досягнення згоди за головними напрямами реалізації реформ – це дуже важливий крок для України.
"Рухаємося далі за програмою та фокусуємо наші зусилля на реалізації досягнутих домовленостей", – резюмував він.
Нагадаємо:
- Наразі між МВФ і Україною діє програма фінансування Stand-By на суму близько $5 мільярдів, підписана в червні минулого року. Київ одразу отримав перший транш в сумі близько $2,1 млрд.
- Попри оптимістичні запевнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який прогнозував цього року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до минулорічного показника 4%, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) опублікували більш песимістичний прогноз. ВВП України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі.