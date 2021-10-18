Правительство и МВФ договорились о первом пересмотре общей программы stand-by: что это значит

Правительство и МВФ договорились о первом пересмотре общей программы stand-by: что это значит

Согласно результатам договоренностей, Украина сможет получить около $ 700 млн.

Правительство и МВФ достигли на рабочем уровне договоренности о первом пересмотре общей программы stand-by.

Об этом в понедельник, 18 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Оценка МВФ демонстрирует, что Украина активно внедряет реформы для развития современного государства с развитой рыночной экономикой", — отметил он.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, во время работы Миссии были проведены плодотворные встречи и определены, в частности, приоритетные направления дальнейших реформ в финансовом секторе. Они прежде всего касаются усиления корпоративного управления Национального банка, продолжения реформирования государственного банковского сектора, уменьшения расходов государства на обанкротившиеся банки, снижения уровня неработающих кредитов в системе, усиления надзора и регулирования небанковского финансового сектора и тому подобное.

Кроме того, в фокусе переговоров были вопросы монетарной политики при режиме инфляционного таргетирования, в частности действия НБУ по возврату инфляции к цели 5% на горизонте политики и удержание ее на этом уровне, а также вопрос о сворачивании антикризисных мер по поддержанию ликвидности банковской системы.

Также, по словам Шевченко, во время работы Миссии обсуждался, в частности, состояние выполнения положений Меморандума об экономической и финансовой политике (Меморандум — Ред.), прежде всего касающихся структурных "маяков", количественных критериев эффективности и индикативных целей.

"Напомню, что за Национальным банком Украины Меморандумом было закреплено два структурных "маяка", которые уже выполнены. Первый — по утверждению планов сокращения NPLs государственных банков. Второй — о принятии изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", который приблизил украинское банковское законодательство к стандартам ЕС", — отметил Шевченко.

По словам главы Нацбанка, достижение согласия по главным направлениям реализации реформ — это очень важный шаг для Украины.

"Движемся дальше по программе и фокусируем наши усилия на реализации достигнутых договоренностей", — резюмировал он.

Напомним:

Сейчас между МВФ и Украиной действует программа финансирования Stand-By на сумму около $ 5 миллиардов, подписанная в июне прошлого года. Киев сразу получил первый транш в сумме около $ 2,1 млрд.

подписанная в июне прошлого года. Несмотря на оптимистические заверения премьер-министра Дениса Шмыгаля , который прогнозировал в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) к прошлогоднему показателю 4%, в Международном валютном фонде (МВФ) опубликовали более пессимистичный прогноз. ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире.

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