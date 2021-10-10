В уряді прогнозують зростання ВВП близько 4%

Завадити зростанню може коронавірус.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогорічне зростання ВВП складе близько 4%, а єдине, що може завадити цьому сценарію — це чергова потужна хвиля коронавірусу.

Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, якщо зростання все ж буде на очікуваному рівні це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи.

"Ми очікуємо, що цьогорічне зростання ВВП складе близько 4% і це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи. Єдине, що може завадити цьому сценарію — це чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження", - написав Шмигаль.

Раніше голова Національного Банку України Кирило Шевченко вважає, що у разі введення в Україні ще одного локдауну, економіка втратить від 0,4% до 0,6% зростання ВВП.

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