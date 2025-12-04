МВФ аналізує обмін варантів України на $2,6 млрд / © Associated Press

Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав ключові умови для України для затвердження нової програми на 8,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву офіційної представниці МВФ Джулі Козак.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) аналізує пропозицію Києва щодо обміну варантів, прив’язаних до ВВП, на облігації на суму 2,6 млрд доларів і уважно стежить за реакцією, заявила речниця МВФ Джулі Козак.

Головні вимоги перед розглядом нової програми

За словами Козак, перед тим, як виконавча рада МВФ розгляне угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування для України на суму 8,2 млрд доларів, країна має виконати наступні ключові дії:

посилення фіскальної сфери: впровадити заходи з розширення податкової бази та усунення митних лазівок (закриття митних «дірок»);

гарантії від кредиторів: отримати фінансові гарантії від кредиторів.

Контекст та мета умов

Козак підкреслила, що будь-яка угода про реструктуризацію боргу (яка включає обмін варантів на облігації) буде оцінюватися з точки зору забезпечення стійкості боргу та, безумовно, наявності необхідних фінансових гарантій, які Україні потрібні як частина програми.

Нова угода покликана замінити чинну програму Розширеного фонду фінансування (Extended Fund Facility) на суму 15,6 млрд доларів (схвалену в березні 2023 року) і має на меті допомогти Києву підтримувати макроекономічну стабільність і зміцнювати державні фінанси в умовах війни.