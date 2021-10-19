Зірка серіалу "Король тигрів" помер від алкоголізму: результати експертизи

Американський актор Ерік Коуї, якого знайшли мертвим у вересні, тривалий час страждав від алкогольної залежності.

Експертиза встановила причину смерті Еріка Коуї — зірки серіалу "Король тигрів", тіло якого знайшли 3 вересня. Судово-медичний експерт повідомив, що причиною смерті Коуї було "гостре та хронічне вживання алкоголю".

Про це інформує New York Post.

Поруч з місцем, де помер актор, знайшли велику пляшку горілки. Коуї боровся із зловживанням алкоголем, проте заперечував, що є наркоманом.

Один з учасників документального серіалу Netflix "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" Джефф Лоу у коментарі TMZ розповів, що друзі Коуї хотіли влаштувати йому пишний похорон. Тіло планували забрати з Нью-Йорка і влаштувати урочисте прощання в зоопарку Джо Екзотика в Оклахомі, де працював Коуї. Планувалося розвіяти його прах над зоопарком. Проте тіло актора забрали родичі, які вирішили поховати його більш скромно.

Хто такий Ерік Коуї

Ерік Коуї відомий тим, що був одним із охоронців у парку екзотичних тварин Greater Wynnewood. Чоловік продовжив працювати у зоопарку після того, як його власник Джо Екзотик потрапив до в’язниці за спробу убити свою суперницю Керол Баскін. Історія протистояння зоозахисниці Керол Баскін і колекціонера диких тварин Джо Екзотика показана у документальному мінісеріалі Netflix "Король тигрів".

Коуї доглядав за великими кішками.

Daily Mail

Він дав свідчення проти свого колишнього боса під час судового процесу. Ерік був свідком того, як Джо Екзотик застрелив кількох тигрів.

Коуї був улюбленцем серед шанувальників шоу, які стверджували, що він дійсно дбає про тигрів.

Every person in Tiger King is a criminal except: TRUE TIGER KING Eric Cowie This man LOVED tigers and just wanted to give them a good life pic.twitter.com/xuR8srHIUq — Mina (@mina_than_most) April 2, 2020

Нагадаємо, що американський комік Фукуан Джонсон помер від передозування наркотиками.

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