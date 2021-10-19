Верховна Рада прийняла закон про новий статус НАБУ

Координувати діяльність Національного антикорупційного бюро України буде Кабінет міністрів
У вівторок, 19 жовтня, у Верховній Раді ухвалили закон, який приводить у відповідність до Конституції діяльність та статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Законопроєкт № 5459-1 підтримали 304 народних депутати.
Відповідно до ухваленого закону НАБУ буде функціонувати як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, позбувшись колишнього статусу державного правоохоронного органу. Також він вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.
Координувати діяльність Бюро буде Кабінет міністрів, який, однак, не зможе затверджувати положення про НАБУ та скасовувати акти цього органу.
Кабінет Міністру отримує повноваження щодо:
- звільнення директора НАБУ з посади, якщо за це проголосувало не менш ніж дві третини від посадового складу Кабміну;
- визначення членів Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного бюро;
- призначення одного з двох поданих Конкурсною комісією кандидатів директором Національного бюро.
Запроваджується нова процедура добору директора НАБУ. Його обиратимуть на прозорому конкурсі, з визначальним голосом міжнародних експертів. Комісія складається із 6 осіб: трьох із них визначає Кабінет міністрів, ще трьох – міжнародні експерти. Рішення ухвалюватиметься 4 голосами, з яких принаймні 2 голоси міжнародних експертів.
Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не потребує жодних додаткових заходів, пов'язаних із ліквідацією або реорганізацією органу.
Нагадаємо, що однією з умов для отримання траншу від МВФ було приведення статусу Національного антикорупційного бюро до норм Конституції.