Верховна Рада прийняла закон про новий статус НАБУ

Координувати діяльність Національного антикорупційного бюро України буде Кабінет міністрів

У вівторок, 19 жовтня, у Верховній Раді ухвалили закон, який приводить у відповідність до Конституції діяльність та статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Законопроєкт № 5459-1 підтримали 304 народних депутати.

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Відповідно до ухваленого закону НАБУ буде функціонувати як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, позбувшись колишнього статусу державного правоохоронного органу. Також він вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.

Координувати діяльність Бюро буде Кабінет міністрів, який, однак, не зможе затверджувати положення про НАБУ та скасовувати акти цього органу.

Кабінет Міністру отримує повноваження щодо:

звільнення директора НАБУ з посади, якщо за це проголосувало не менш ніж дві третини від посадового складу Кабміну;

визначення членів Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного бюро;

призначення одного з двох поданих Конкурсною комісією кандидатів директором Національного бюро.

Запроваджується нова процедура добору директора НАБУ. Його обиратимуть на прозорому конкурсі, з визначальним голосом міжнародних експертів. Комісія складається із 6 осіб: трьох із них визначає Кабінет міністрів, ще трьох – міжнародні експерти. Рішення ухвалюватиметься 4 голосами, з яких принаймні 2 голоси міжнародних експертів.

Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не потребує жодних додаткових заходів, пов'язаних із ліквідацією або реорганізацією органу.

Нагадаємо, що однією з умов для отримання траншу від МВФ було приведення статусу Національного антикорупційного бюро до норм Конституції.

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