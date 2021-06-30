Законопроєкт про НАБУ у Верховній Раді розглянуть восени

Призначати директора Національного антикорупційного бюро повинен Кабінет міністрів. Такою є умова для отримання траншу від МВФ.

Глава фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт №5459-1, яким статус Національного антикорупційного бюро України приводиться у відповідність до вимог Конституції, все ще готується до другого читання, його буде розглянуто парламентом восени цього року. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті партії.

За словами Арахамії, народні депутати планують упродовж двох тижнів проголосувати за всі проєкти законів, необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС, окрім закону про НАБУ.

“У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося ухвалити їх у другому читанні - всі, крім законопроєкту про НАБУ”, - зазначив голова фракції.

Законопроєкт №5459-1, який передбачає призначення директора Національного антикорупційного бюро урядом, а не президентом України, у Верховній Раді розглядатимуть уже восени, оскільки наразі незакінчена його підготовка до другого читання.

Давид Арахамія уточнив, що у разі ухвалення потрібних законів Україна може отримати транш від МВФ вже у жовтні.

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Нагадаємо, що Кабмін підтримав новий законопроєкт про Національне антикорупційне бюро, який передбачає звільнення Артема Ситника. Якщо документ отримає достатню підтримку у Верховній Раді, повноваження керівника тимчасово виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують від України більшого прогресу для надання другого траншу за програмою stand-by. В уряді розраховували на цьогорічні позики від МВФ на загальну суму $2,2 млрд.

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