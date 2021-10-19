Верховная Рада приняла закон о новом статусе НАБУ

Координировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины будет Кабинет министров

Во вторник, 19 октября, в Верховной Раде приняли закон, который приводит в соответствие с Конституцией деятельность и статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Законопроект № 5459-1 поддержали 304 народных депутата.

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Согласно принятому закону НАБУ будет функционировать как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, избавившись от прежнего статуса государственного правоохранительного органа. Также он изымает норму, согласно которой НАБУ образует президент.

Координировать деятельность Бюро будет Кабинет министров, который, однако, не сможет утверждать положения о НАБУ и отменять акты этого органа.

Кабинет Министру получает полномочия относительно:

увольнения директора НАБУ с должности, если за это проголосовало не менее двух третей от должностного состава Кабмина;

определения членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального бюро;

назначения одного из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов директором Национального бюро.

Вводится новая процедура отбора директора НАБУ. Его будут выбирать на прозрачном конкурсе, с определяющим голосом международных экспертов. Комиссия состоит из 6 человек: троих из них определяет Кабинет министров, еще троих — международные эксперты. Решение будет приниматься 4 голосами, из которых по крайней мере 2 голоса международных экспертов.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует никаких дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Напомним, что одним из условий для получения транша от МВФ было приведение статуса Национального антикоррупционного бюро к нормам Конституции.

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