Дружина фігуранта «Карфагену» Тетяна Тимошенко / © Слідство інфо

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Дружина фігуранта резонансної справи НАБУ і САП «Карфаген» Тетяна Тимошенко за два з половиною роки підприємницької діяльності отримала близько 17 мільйонів гривень доходу. До цього жінка працювала лікаркою у Рівненському пологовому будинку.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

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Сама Тимошенко заперечила, що заробляла такі великі суми, та порадила журналістам розслідувати інші справи, які, на її думку, є більш нагальними.

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Дружина фігуранта «Карфагену» за перші місяці заробила мільйони

У серпні 2023 року Тетяна Тимошенко відкрила ФОП. Серед основних видів діяльності були, зокрема, постачання готових страв та торгівля меблями. Згідно з деклараціями її чоловіка Івана Тимошенка, за чотири місяці 2023 року вона отримала 4,7 мільйона гривень доходу.

У 2024 році її дохід становив 5,9 мільйона гривень, а у 2025-му — 6,4 мільйона. Загалом за два з половиною роки підприємницької діяльності Тетяна Тимошенко заробила близько 17 мільйонів гривень.

У жовтні 2025 року вона закрила ФОП, а в серпні 2026-го знову відкрила його. Тепер основним видом діяльності є надання нерухомості в оренду.

Раніше Тимошенко працювала лікаркою

Тетяна Тимошенко закінчила Буковинський державний медичний університет та працювала у Рівненському пологовому будинку. Згідно з деклараціями її чоловіка, востаннє зарплату в медзакладі вона отримувала 2020 року — 1 873 гривні.

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Журналісти «Слідства.Інфо» зателефонували Тимошенко, щоб запитати, яким саме бізнесом вона займається та як змогла отримати мільйонні доходи.

На запитання журналістки, як їй вдалося заробити 4,6 мільйона гривень, жінка відповіла:

«А ви, будь ласка, розкажіть, скільки ви заробляєте?»

Коли журналістка зазначила, що не заробляє 6 мільйонів гривень, Тимошенко заявила:

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«Ой, а зараз не треба це говорити, бо я не заробляла таких сум величезних, як ви наголошуєте. А навіть якщо я їх заробляла, ви…».

Після уточнення журналістки, що відповідні суми вказані у деклараціях її чоловіка, Тимошенко заявила, що звернеться до адвоката, якщо журналістка ще раз зателефонує.

Що кажуть у САП про бізнес близьких осіб

Прокурор САП Микола Карась розповів «Слідству.Інфо», що правоохоронці досліджують не лише період роботи Сергія Кропиви на посаді заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, з липня 2023 року Кропива також міг легалізовувати хабарі та «відкати», отримані під час роботи в Одеській ОДА. Там у той самий період працював і Іван Тимошенко.

Правоохоронці, зокрема, встановлюють, чи могли для цього використовувати ФОПи близьких осіб.

«Ми наразі будемо встановлювати певні маршрути: яким чином і коли ФОПи відкривалися, чи це була реальна господарська діяльність, чи вона була подібна до тієї, яку ми встановили в кінці 2025–2026 року», — сказав Карась.

За його словами, слідство перевіряє банківські операції, майно, оформлене на родичів та інших довірених людей, внесення готівки на рахунки та операції, які могли бути фіктивними.

Операція «Карфаген» — що відомо

На початку вересня НАБУ і САП провели антикорупційну спецоперацію «Карфаген». За даними САП, посадовець Офісу Генпрокурора Сергій Кропива за «повної підтримки» колишнього генпрокурора Руслана Кравченка нібито забезпечував «дах» для шахрайських колцентрів.

У межах розслідування також фігурує Іван Тимошенко. За даними САП, він нібито допомагав Кропиві з побутовими питаннями та організацією комфорту для нього і Кравченка. Крім того, за версією правоохоронців, Тимошенко збирав кошти з колег і друзів на подарунки та брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви.

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