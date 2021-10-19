Звезда сериала "Король тигров" умер от алкоголизма: результаты экспертизы

Американский актер Эрик Коуи, которого нашли мертвым в сентябре, длительное время страдал от алкогольной зависимости.

Экспертиза установила причину смерти Эрика Коуи — звезды сериала "Король тигров", тело которого нашли 3 сентября. Судебно-медицинский эксперт сообщил, что причиной смерти Коуи было "острое и хроническое употребление алкоголя".

Об этом сообщает New York Post.

Рядом с местом, где умер актер, нашли большую бутылку водки. Коуи боролся со злоупотреблением алкоголем, однако отрицал, что является наркоманом.

Один из участников документального сериала Netflix "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" Джефф Лоу в комментарии TMZ рассказал, что друзья Коуи хотели устроить ему пышные похороны. Тело планировали забрать из Нью-Йорка и устроить торжественное прощание в зоопарке Джо Экзотика в Оклахоме, где работал Коуи. Планировалось развеять его прах над зоопарком. Однако тело актера забрали родственники, решившие похоронить его более скромно.

Кто такой Эрик Коуи

Эрик Коуи известен тем, что был одним из охранников в парке экзотических животных Greater Wynnewood. Мужчина продолжил работать в зоопарке после того, как его владелец Джо Экзотик попал в тюрьму за попытку убить свою соперницу Кэрол Баскин. История противостояния зоозащитницы Кэрол Баскин и коллекционера жизнь Джо Экзотика показана в документальном минисериале Netflix "Король тигров".

Коуи ухаживал за большими кошками.

Daily Mail

Он дал показания против своего бывшего босса во время судебного процесса. Эрик был свидетелем того, как Джо Экзотик застрелил нескольких тигров.

Коуи был любимцем среди поклонников шоу, которые утверждали, что он действительно заботится о тиграх.

Every person in Tiger King is a criminal except : TRUE TIGER KING Eric Cowie This man LOVED tigers and just wanted to give them a good life pic.twitter.com/xuR8srHIUq — Mina (@mina_than_most) April 2, 2020

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