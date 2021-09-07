В США умер охранник из "Короля тигров"

Ему было 53 года. Тело Эрика Коуи нашли в спальне дома в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке умер Эрик Коуи — известен тем, что был одним из охранников в парке экзотических животных Greater Wynnewood. Эта история освещена в документальном минисериале Netflix "Король тигров".

Об этом сообщаетTMZ.

Ему было 53 года. Тело Коуи нашли в спальне дома в Нью-Йорке, однако известно, что последние годы он жил в Оклахоме. Коуи боролся с алкогольной зависимостью, но отрицал, что имеет проблемы с наркотиками.

"Сейчас в смерти нет ничего подозрительного, и на месте происшествия не нашли наркотиков, хотя токсикологический тест, вероятно, все равно будет проведен", — отмечает источник издания в правоохранительных органах.

Ранее Коуи был задержан в Оклахоме после того, как попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он признал свою вину и должен был быть осужден вскоре после инцидента, но не явился на слушания и исчез.

Эрик Коуи известен тем, что продолжил работать в зоопарке Greater Wynnewood после того, как его владелец Джо Экзотик попал в тюрьму за попытку убить свою соперницу Кэрол Баскин. История противостояния зоозащитницы Кэрол Баскин и коллекционера диких животных Джо Экзотика показана в документальном минисериале Netflix "Король тигров".

Коуи ухаживал за большими кошками.

Daily Mail

Он дал показания против своего бывшего босса во время судебного процесса. Эрик был свидетелем того, как Джо Экзотик застрелил нескольких тигров.

Коуи был любимцем среди поклонников шоу, которые утверждали, что он действительно заботится о тиграх.

Every person in Tiger King is a criminal except : TRUE TIGER KING Eric Cowie This man LOVED tigers and just wanted to give them a good life pic.twitter.com/xuR8srHIUq — Mina (@mina_than_most) April 2, 2020

Напомним, что американский комик Фукуан Джонсон умер от передозировки наркотиками.

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