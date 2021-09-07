У США помер охоронець з "Короля тигрів"

Йому було 53 роки. Тіло Еріка Коуї знайшли у спальні будинку у Нью-Йорку.

У Нью-Йорку помер Ерік Коуї — відомий тим, що був одним із охоронців у парку екзотичних тварин Greater Wynnewood. Ця історія висвітлена у документальному мінісеріалі Netflix "Король тигрів".

Про це інформує TMZ.

Йому було 53 роки. Тіло Коуї знайшли у спальні будинку у Нью-Йорку, проте відомо, що останні роки він жив в Оклахомі. Коуї боровся з алкогольною залежністю, але заперечував, що має проблеми з наркотиками.

"Наразі у смерті немає нічого підозрілого, і на місці події не знайшли наркотиків, хоча токсикологічний тест, ймовірно, все одно буде проведено", — зазначає джерело видання у правоохоронних органах.

Раніше Коуї був затриманий в Оклахомі після того, як потрапив в ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Він визнав свою провину і мав бути засуджений незабаром після інциденту, але не з'явився на слухання і десь зник.

Ерік Коуї відомий тим, що продовжив працювати у зоопарку Greater Wynnewood після того, як його власник Джо Екзотик потрапив до в’язниці за спробу убити свою суперницю Керол Баскін. Історія протистояння зоозахисниці Керол Баскін і колекціонера диких тварин Джо Екзотика показана у документальному мінісеріалі Netflix "Король тигрів".

Коуї доглядав за великими кішками.

Daily Mail

Він дав свідчення проти свого колишнього боса під час судового процесу. Ерік був свідком того, як Джо Екзотик застрелив кількох тигрів.

Коуї був улюбленцем серед шанувальників шоу, які стверджували, що він дійсно дбає про тигрів.

Every person in Tiger King is a criminal except: TRUE TIGER KING Eric Cowie This man LOVED tigers and just wanted to give them a good life pic.twitter.com/xuR8srHIUq — Mina (@mina_than_most) April 2, 2020

Нагадаємо, що американський комік Фукуан Джонсон помер від передозування наркотиками.

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