Іграшки, як предмет підвищеного ризику: як уберегти своїх дітей від небезпеки

Іграшки, як предмет підвищеного ризику: як уберегти своїх дітей від небезпеки

За словами експерта, до іграшок також застосовуються норми зберігання, транспортування, споживче маркування.

Іграшки, як би то не дивно звучало - є предметами підвищеного ризику. Десь через токсичність та не якісні матеріали, а десь через необережність батьків, які дозволяють забавки, що не відповідають віку дитини. Лише до Охматдиту, приміром, ледь не щодня госпіталізують малюків які ковтають дрібні забавки.

Про те, як вберегти своїх дітей - 7 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вікусі майже 3,5 роки. Мама дозволила сьогодні збирати у візочок все, що заманеться. Полиці рясно заставлені іграшками. Так, що аж в очах рябить. Моментами Вікуся навіть губиться із вибором.

У магазині з іграшками вони бувають один чи два рази на тиждень.

"В принципі різнопланові іграшки купляємо. Те, що може стати їй в нагоді, що може бути корисне, симулюватиме її розвиток і допомагатиме тренувати їй дрібну моторику, наприклад", - розповідає мама Олена.

Найперше звертають увагу, аби іграшка була сертифікована, що вказано на упаковці. І це є правильно, вважає Дмитро Казимір, фахівець сфери дитячих іграшок.

"До іграшок також застосовуються норми зберігання, транспортування, споживче маркування", - пояснює він.

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З одного боку, важливо аби іграшки мали якісні матеріали, а державний сертифікат це забезпечує. Без нього слід перевірити наступне:

"Я б рекомендував уникати неприродних ярких кольорів, пластику. Перевірити на наявність додаткових запахів. Якщо є різкий запах, то є ймовірність перевищення норми", - зазначає експерт.

З іншого боку, іграшки справді мають відповідати віку дитини. Або ж ігри з ними, мають бути під наглядом батьків.

"Якщо є батарейки, важливо, щоб відсік із ними закривався гвинтиком", - наголошує Казимір.

Важливість цього пояснює вже дитячий лікар-ендоскопіст.

"Такі іграшки дуже небезпечні. Більшість предметів, які ковтають діти - саме батарейки", - говорить він.

За словами завідувачки відділення діагностики НДСЛ "Охматдит" Вороняк Дарії Ігорівни, батарейки містять в своєму складі електролітій, який здатний реполяризувати клітинні мембрани. А це спричиняє опіки.

З ковтанням дрібних іграшок, магнітів, пластеліну чи гудзиків в Охмадит звертаються ледь не щодня. За щастя, якщо предмет не гострий або не великий і виходить сам, або його вдається дістати без операції.

"Найперша порада – це не годувати і не поїти дитину без дозволу лікаря, їхати в лікарню робити рентген знімок", - радить лікар.

Новини України: як уберегти дитину від іграшкової небезпеки

Не меншу небезпеку каже лікар, становлять так звані слайми, що бувають токсичними і шкодять легеням, і навіть можуть пропалити стінки шлунку. Як й побутова хімія, яку батьки залишають на видноті, або ж наливають у пляшки з під лимонадів.

А от у зібраному маленькою Вікусею візочку, із іграшками все гаразд.

"Все, що дівчинка відібрала - це безпечні та сертифіковані речі", - резюмував експерт.

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