Курс доллара и евро на 21 октября

Стоимость доллара составляет 26,2 грн, а евро — 30,5 грн.
В четверг, 21 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 21 октября:
- Доллар США — 26,20 грн (минус 7 коп.).
- Евро — 30,48 грн (минус 12 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 20 октября:
- Доллар США — 26,20/26,40 грн.
- Евро — 30,40/30,65 грн.
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