Курс доллара и евро на 21 октября

Курс доллара и евро на 21 октября

Стоимость доллара составляет 26,2 грн, а евро — 30,5 грн.

В четверг, 21 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 21 октября:

Доллар США — 26,20 грн (минус 7 коп.).

Евро — 30,48 грн (минус 12 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 20 октября:

Доллар США — 26,20/26,40 грн.

Евро — 30,40/30,65 грн.

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