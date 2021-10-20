Биткоин обновил исторический максимум на отметке в почти $66 тыс.

Биткоин обновил исторический максимум на отметке в почти $66 тыс.

Стоимость криптовалюты — $ 65,872.

Во второй половине дня 20 октября впервые в истории стоимость биткоина пересекла психологически важную отметку в 65 тысяч долларов. За минувшие сутки биткоин подорожал на 5%

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk .

CoinDesk

Следует отметить, что т ак дорого криптовалюта ни стоила с апреля 2021 года, когда был установлен рекорд в $64 888,99.

Напомним:

Биткоин — самая популярная в мире цифровая валюта, первый выпуск которой состоялся в 2009 году.

— самая популярная в мире которой состоялся Курс главной криптовалюты мира неуклонно растет с начала октября. Так, с начала месяца криптовалюта подорожала почти на 36%, вернувшись к росту после сентябрьского снижения на 7%, которому предшествовали два месяца роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%.

Так, с начала месяца криптовалюта вернувшись к росту которому предшествовали в июле и августе — По данным аналитиков, биткоин уже в декабре может упасть до $ 30 тысяч. Спад может произойти при условии, если стоимость криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. Но при реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $ 100 000.

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