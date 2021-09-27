Биткоин уже в декабре может упасть до $ 30 тысяч — аналитик PlanB

Сейчас курс биткоина — 43,8 тыс долларов.
Спад может произойти при условии, если стоимость криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. Но при реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $ 100 000.
Об этом аналитик PlanB и автор модели Stock-to-Flow (S2F) написал в своем Твиттере.
"Мои деньги на Stock-to-Flow", — отметил эксперт.
Модель Stock-to-Flow прогнозирует стоимость биткоина путем расчета отношение общего доступного предложения активов и его ежегодного прироста.
So what will #bitcoin Dec closing price be?— PlanB (@ 100trillionUSD) September 22, 2021
— S2F model says $ 100K
— Time model (logarithmic regression) says $ 30K
Next couple of months will be Interesting.
My money is on S2F, of course. pic.twitter.com/ancKQ3FdEZ
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