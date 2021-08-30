Как определить поддельные деньги: 3 шага

Мошенники придумывают новые схемы, чтобы обманывать людей.
Национальный банк Украины выпускает банкноты и монеты, имеющие современный дизайн и надежную защиту. Несмотря на это, мошенники находят новые способы создания фальшивых купюр, из-за чего страдают обычные украинцы. Поэтому стоит проверять купюры на подлинность.
Более подробно о том, как отличить настоящие купюры от подделки — в материале ТСН.ua.
Шаг 1. Проверьте банкноту на ощупь
Как сообщают в Нацбанке, вы почувствуете банкнотную бумагу, которая тактильно отличается от обычной бумаги, а также имеет рельефность изображения с лицевой стороны.
Для примера приведены увеличенные изображения:
- надписи и изображения;
- элемент для людей с ослабленным зрением;
- фрагмент портрета.
Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света
При рассмотрении банкноты против света появляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.
Кроме того, все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.
Шаг 3. Изменить угол наклона банкноты
При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты. Также наблюдается кинетический эффект — постепенные изменения и переходы цветов.
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