Илона Гвоздева на отдыхе попала под ураган: "Мы живы, но получили травмы"

Илона Гвоздева на отдыхе попала под ураган: "Мы живы, но получили травмы"

Сейчас знаменитость находится в Тунисе.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая на днях поехала в отпуск вместе со своим мужем, попала под сильный ураган.

Знаменитость сейчас находится в Тунисе в городе Сус. Звезда рассказала, что ничто не предвещало беды. Она даже запланировала, как проведет этот день. Вдруг начался сильный ураган: град и молния. Хореограф призналась, что очень испугалась и даже начала мысленно молиться.

Ураган в Тунисе / instagram.com/ilonagvozdeva

"Я никому не советую такое пережить. То, что только происходило, — это страшно. Страшно оказаться в такой стихии. Мы живы. Есть небольшие травмы, но, в целом, все хорошо закончилось", — поделилась шокированная Илона.

Отель Илоны Гвоздевой / instagram.com/ilonagvozdeva

Ураган закончился так же неожиданно, как и начался. Небо снова стало светло. Знаменитость подчеркнула, что как раз именно то, что нужно для селфи.

Небо после урагана / instagram.com/ilonagvozdeva

"Ну и, чтобы вы понимали, через пять минут после этого ужасного урагана просто красивое небо", — поделилась Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева часто ездит отдыхать. Недавно она делилась кадрами из отпуска, которые были сделаны на море в Болгарии.

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