Илона Гвоздева на отдыхе попала под ураган: "Мы живы, но получили травмы"

Сейчас знаменитость находится в Тунисе.
Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая на днях поехала в отпуск вместе со своим мужем, попала под сильный ураган.
Знаменитость сейчас находится в Тунисе в городе Сус. Звезда рассказала, что ничто не предвещало беды. Она даже запланировала, как проведет этот день. Вдруг начался сильный ураган: град и молния. Хореограф призналась, что очень испугалась и даже начала мысленно молиться.
"Я никому не советую такое пережить. То, что только происходило, — это страшно. Страшно оказаться в такой стихии. Мы живы. Есть небольшие травмы, но, в целом, все хорошо закончилось", — поделилась шокированная Илона.
Ураган закончился так же неожиданно, как и начался. Небо снова стало светло. Знаменитость подчеркнула, что как раз именно то, что нужно для селфи.
"Ну и, чтобы вы понимали, через пять минут после этого ужасного урагана просто красивое небо", — поделилась Гвоздева.
Напомним, что Илона Гвоздева часто ездит отдыхать. Недавно она делилась кадрами из отпуска, которые были сделаны на море в Болгарии.