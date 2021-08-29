Илона Гвоздева соблазнительно изогнулась в коралловом купальнике на фоне моря

Сейчас знаменитость в отпуске вместе со своим мужем.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая недавно в коричневом бикини показала рельефное тело, снова решила продемонстрировать свою стройную фигуру.

Звезда поехала отдыхать вместе со своим мужем в Тунис. Там супруги любуются красивыми пейзажами, ездят на экскурсии. Однако, они и не забывают нежиться на солнышке у моря.

Илона Гвоздева на яхте / instagram.com/ilonagvozdeva

Пара уже даже успела отдохнуть на яхте, где Илона устроила импровизированный фотосет. На фотографии она соблазнительно изогнулась в коралловом сплошном купальнике. Хореограф для фото выбрала такую позу, которая прекрасно продемонстрировала все изгибы ее спортивного тела. На фотографии видно, что в загорелой Илоны красивые ягодицы, накачанные ножки и руки.

Илона Гвоздева на отдыхе в Тунисе / instagram.com/ilonagvozdeva

"Вчера наш день начался в четыре утра. Я об этом совсем не пожалела! Это невероятные ощущения: на небе можно было рисовать картины, вода бирюзового цвета, любимый рядом. В этот момент я подумала- я абсолютно счастлива", — поделилась мыслями Илона.

Напомним, недавно Илона Гвоздева также радовала своих поклонников порцией соблазнительных фотографий. Тогда знаменитость без макияжа в бикини похвасталась спортивным телом.

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