Илона Гвоздева без макияжа в бикини похвасталась спортивным телом

Фото были сделаны на рассвете.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая на днях отказалась от участия в "Танцах со звездами", похвасталась своей спортивной фигурой.

Танцовщица поделилась кадрами, на которых изображена в купальнике коричневого цвета. Как рассказала Илона, фотографии были сделаны в 6 утра во время ее отдыха в Железном порту "без make-up и всякой подготовки".

instagram.com/ilonagvozdeva

"Часто слышала в свой адрес от многих людей, что я владею определенной харизмой и я задумалась о значении этого слова ... Так вот. Харизма — это высокий авторитет исключительно одаренной личности, способность почти гипнотически влиять на окружающих людей. Интересно, харизма ощущается только в движении, танце или она читается даже просто в глазах, в застывшем фото?! " — поразмыслила Гвоздева.

instagram.com/ilonagvozdeva

instagram.com/ilonagvozdeva

Поклонники отметили, что были очарованы видом Илоны:

Вы прекрасны

Словно тебе 17! Нежная, красивая

Илоночка, ты очень сексапильная. Просто огонь!

Напомним, несколько месяцев назад Илона Гвоздева в бикини эротично выгнулась на яхте и ответила на хейт по поводу размера ее груди. Звезду критикуют из-за "маленького бюста".

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